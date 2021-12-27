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Подмосковные психологи рассказали, как избежать эмоционального выгорания перед Новым годом

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковные психологи рассказали, как избежать эмоционального выгорания перед Новым годом
Фото: Pexels

Подмосковные психологи рассказали, как избежать эмоционального выгорания перед новогодними праздниками.

Специалисты отмечают, что в преддверии праздников люди часто хотят завершить все дела, поэтому перенапрягаются, выматываются и встречают первый день нового года скорее опустошенными, чем радостными.

Клинический психолог из Домодедова Инна Макарова отмечает, что не стоит пытаться завершить все дела до 31 декабря. Стоит рассортировать свои рабочие, семейные и личные задачи по степени важности и срочности. Самое приоритетное стоит выполнить в декабре, остальное оставить на начало года.

— Нужно спокойно отказываться от того, что для вас будет слишком утомительно. Важно также помнить, что праздник — это повод раскрасить череду будней ярким штрихом, который потом приятно вспоминать, — пояснила Макарова в комментарии «Подмосковье сегодня».

Психолог из Подольска Александра Метальникова считает, что людям стоит учиться отдыхать, это важный аспект жизни. По словам специалиста, необходимо осознанно распланировать желаемые задачи, чтобы встретить праздник в хорошем настроении.

До этого психологи рассказали, как стать счастливым за 10 секунд.

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