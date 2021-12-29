Депутат Мосгордумы Головченко: Льготная аренда стала эффективным способом поддержки субъектов МСП

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Льготные ставки на аренду помещений малому и среднему бизнесу помогают владельцам выбрать более выигрышное расположение. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Валерий Головченко.

Он уточнил, что с первого января 2022 года будут введены новые тарифы на аренду нежилых помещений.

— Минимальная ставка составит 5 тысяч рублей за квадратный метр в год, а льготная — 3,8 тысячи рублей. Соответствующее постановление уже подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — рассказал Головченко.

Воспользоваться льготами смогут предприятия среднего и малого бизнеса, которые арендуют помещения площадью не более 300 квадратных метров и те, которые заняты социально значимыми видами деятельности. По словам депутата Мосгордумы, такое решение — действенный способ оказать помощь предпринимателям увеличить прибыль и привлечь больше клиентов, передает агентство городских новостей «Москва».

Льготы для бизнеса, особенно востребованные в период пандемии коронавируса, были и в 2021 году: квадратный метр стоил 3,5 тысячи рублей. Мерой поддержки, согласно словам Головченко, воспользовались 411 предпринимателей.

Возможности для участия малых предпринимателей и социальных некоммерческих организаций в государственных закупках расширяют в столице. Об этом 29 декабря заявила председатель комиссии Московской городской думы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.