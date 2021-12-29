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«Лучше и лучше»: стали известны предсказания Ванги о России на 2022 год

Иван Юминов

Общество
«Лучше и лучше»: стали известны предсказания Ванги о России на 2022 год
Фото: Википедия

Россию в грядущем году, согласно предсказаниям болгарской прорицательницы Ванги, ожидают благоприятные события. Об этом заявил Борис Кючуков, навещавший ее в 1993 году.

— Двойка символизирует энергию. Главное, в какое русло ее направить: если в негативное, то это будет нести неблагоприятные события и разрушения, а если в положительное, то будет нести благо, — рассказал мужчина.

Двойка, по его словам, символизирует собой единство и гармонию. Год Голубого Водяного Тигра, по мнению Ванги, окажется для России благоприятным, а далее будет «все лучше и лучше», отметил Кючуков в эфире Первого канала.

28 декабря астролог Николь Кузнецова рассказала, как сложится личная жизнь представителей каждого знака зодиака в год Голубого Водяного Тигра. Так, Водолеям удастся встретить Новый год в непринужденных романтических грезах.

В первые дни 2022-го им будут активно оказывать знаки внимания, однако во второй половине ситуация станет сложнее. Могут возникнуть конфликты с представителями противоположного пола и наметиться взаимные разочарования.

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