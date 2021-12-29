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Москва в 2021 году увеличила несырьевой неэнергетический экспорт в Германию на 47 процентов

Георгий Соланович

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Итоги — 2021
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Москва в 2021 году увеличила несырьевой неэнергетический экспорт в Германию на 47 процентов
Фото: Пресс-служба Совфеда

Несырьевой неэнергетический экспорт в Германию за девять месяцев 2021 года вырос на 47 процентов по сравнению с показателем прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

— Среди российских регионов столица считается лидером по продажам несырьевых товаров немецким партнерам. Динамично растет товарооборот между столицей и ФРГ, за 9 месяцев 2021 года он достиг 22,76 миллиарда долларов. При этом несырьевой неэнергетический экспорт из Москвы в республику увеличился почти на 47 процентов и составил 1,35 миллиарда долларов, а импорт достиг 9,45 миллиарда долларов, — уточнил заммэра Москвы.

Среди самых экспортируемых товаров в ФРГ — механическое оборудование, электроустройства и продукты неорганической химии. Ефимов отметил, что увеличивается экспорт и медицинских товаров, пластмассы и автотехники — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели выросли на 98,8 процента, 67,8 процента, 322,4 процента соответственно.

29 декабря заммэра по вопросам экономической политики заявил, что несырьевой неэнергетический экспорт из Москвы в Италию за девять месяцев текущего года вырос на 178,2 процента.

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