Названы самые высокооплачиваемые медицинские вакансии декабря в Москве

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Главный инженер фармацевтической компании, заведующий отделением сопровождения COVID-стационара и старший научный сотрудник стали самыми высокооплачиваемыми медицинскими вакансиями Москвы в декабре. Об этом сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Главный инженер фармацевтической компании обязан иметь опыт работы от шести лет и высшее образование в подобной области. Примерная зарплата — 300 тысяч рублей. Заведующему отделением сопровождения COVID-стационара обещают зарплату в 200 тысяч рублей. Кандидат должен иметь высшее медицинское образование, сертификат «Профилактика и лечение COVID-19» и опыт работы с больными коронавирусом от полугода.

Старший научный сотрудник, помимо диплома о высшем образовании, обязан иметь ученую степень, индекс Хирша не ниже пятой и сертификат по владению английским языком не ниже В1. Примерная зарплата — 150 тысяч рублей. Такую же заработную плату предлагают заведующему генетической лабораторией и начальнику производства.

29 декабря эксперты также назвали вакансии в сфере медицины и фармацевтики, которые будут востребованы в 2022 году в Санкт-Петербурге.