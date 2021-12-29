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Терминал F Шереметьева закроется на неопределенный срок с 30 декабря

Георгий Соланович

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Терминал F Шереметьева закроется на неопределенный срок с 30 декабря
Фото: Пресс-служба аэропорта Шереметьево

Терминал F международного аэропорта Шереметьево закроется на неопределенный срок с 30 декабря. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Уточняется, что с даты закрытия в терминале будут проходить технологические работы.

— В целях эффективного использования инфраструктуры аэропорта с 00:00 30 декабря 2021 года в связи с проведением технологического переоснащения терминал F временно закрывается для пассажиров, — передает ТАСС.

27 декабря стало известно, что в Домодедове задержали семь рейсов и три отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны восемь рейсов и два отменены. А в аэропорту Внуково задержаны пятнадцать рейсов и два отменены.

Немногим позже эксперт Роман Гусаров объяснил «Вечерней Москве», кто будет платить за задержку авиарейса. По его словам, санкции для авиакомпаний из-за задержек рейса могут ужесточить. Также предлагается установить ответственность авиакомпаний за нарушение правил перевозки пассажиров, ручной клади, багажа и грузов.

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