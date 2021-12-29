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МВД утвердило порядок фотографирования и дактилоскопии иностранцев

Иван Юминов

Общество
МВД утвердило порядок фотографирования и дактилоскопии иностранцев
Фото: Вечерняя Москва

МВД утвердило порядок фотографирования и дактилоскопии иностранцев, приезжающих в Россию на срок более 90 дней или с целью работы.

— Иностранные граждане подлежат дактилоскопической регистрации и фотографированию однократно, за исключением лиц: не предъявивших документ, подтверждающий прохождение обязательной дактилоскопической регистрации и фотографирования, — говорится в документе.

Согласно документу, процедуры будут проводить уполномоченные сотрудники министерства. Неоднократно их придется пройти тем, кто поменял персональные данные, имеет стойкое изменение кожи, а также спустя десять лет после предыдущего фотографирования.

Формат фотографий в целом аналогичен тем, которые делают на другие документы. Иностранцы смогут быть на снимке в головном уборе, отмечается на портале правовой информации.

29 декабря сообщалось, что в России ввели обязательную дактилоскопию для трудовых мигрантов. Кроме того, для них изменились правила въезда на территорию страны.

Так, мигрантам необходимо будет сфотографироваться и пройти медицинский осмотр в течение 30 суток с момента въезда. Тем гражданам, которые приехали в Россию более чем на 90 дней без цели трудоустройства, необходимо будет пройти процедуру снятия отпечатков пальцев и фотографирования в течение трех месяцев. Патент, который будет выдаваться приезжим, имеет чип с информацией о человеке.

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