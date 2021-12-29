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«Преподнес гору сюрпризов»: МакSим подвела итоги года

Георгий Соланович

Общество
«Преподнес гору сюрпризов»: МакSим подвела итоги года
Фото: Instagram / МакSим

Российская певица МакSим подвела итоги года. Соответствующий пост она выложила в Instagram.

Год для певицы выдался тяжелым. В июне исполнительница заболела коронавирусом и попала в больницу. Сейчас она выздоровела, проходит курс реабилитации и снова учится ходить.

— Этот год мне преподнес гору сюрпризов и заставил отгородиться от 90 процентов своего общения. И при этом нет ни обиды, ни злости, наоборот, — такая легкость на душе! Желаю всем встретить 2022-й с чистым и открытым сердцем, — написала она в Instagram.

Певица пережила тяжелую болезнь минувшим летом. В середине июня Максимова попала в больницу с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время певицу перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. 31 июля стало известно об улучшении состояния артистки.

МакSим провела в медикаментозном сне почти два месяца. В настоящее время певица продолжает восстанавливаться.

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