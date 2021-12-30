Россиян ожидает расширение мер социальной поддержки

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С 2022 года в России будут расширены меры социальной поддержки. Они дополнятся теми, которые сейчас назначаются органами соцзащиты и Рострудом. Соответствующая информация была опубликована в четверг, 30 декабря, на сайте Пенсионного фонда России.

—С 2022 года фонд, в частности, будет оказывать ряд мер поддержки семьям с детьми: в его ведение переходят единовременная выплата по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, выплата при усыновлении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, — говорится в тексте.

Из документа следует, что ПФР начнет упрощать получение выплат путем освобождения граждан от обязанности самостоятельно собирать пакет документов.

Также для оформления социальной помощи в большинстве случаев достаточно будет обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда. Позднее планируется предоставить возможность подачи заявлений через «Госуслуги».

Известно, что в ПФР также сократятся сроки назначения выплат. Оформление большинства выплат будет производится в два раза быстрее. Так, например, рассматривать заявления отделения фонда будут от 5 до 10 рабочих дней и в течение такого же времени после назначения перечислять средства.

Индексация пенсий для некоторых категорий граждан, которая прошла в декабре, поднимет им пенсию в два раза — до 12 088 рублей.

Кроме этого, россиян, которые подали заявления на перерасчет, также ожидает повышение выплат. Надбавки к пенсии будут зачислены автоматически.

Во вторник, 28 декабря, «Вечерняя Москва» писала о новых правилах выплаты пенсий, которые вступают в силу с 1 января 2022 года. Так, например, они защитят пенсионеров-банкротов от удержания выплат.