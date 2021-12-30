МВД подготовило требования к параметрам оружия самообороны

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Специальные технические параметры для оружия самообороны были подготовлены МВД. Отмечается, что параметры касаются оружия, которое производится в России и ввозится на территорию страны. Соответствующие нормы опубликованы в проекте приказа ведомства.

В документе уточняется, что речь идет о травматических и газовых пистолетах и револьверах, механических распылителях и аэрозольных устройствах, а также электрошокерах.

— Огнестрельное оружие ограниченного поражения не должно быть изготовлено из огнестрельного оружия посредством его переделки или использования основных частей, а также иметь конструкцию, позволяющую в результате внесения обратимых изменений использовать его ствол, затвор, барабан, рамку, ствольную либо затворную коробку для замены соответствующих частей огнестрельного оружия в целях его ремонта, переделки и восстановления поражающих свойств, — подчеркнули в ведомстве, передает ТАСС.

Травматическое оружие не должно содержать конструкцию, позволяющее отсоединить ствол от корпусной детали или затвора, фиксация должна быть осуществлена стальными штифтами, не позволяющими без необратимых изменений их извлечь.

К газовому оружию были установлены аналогичные требования.

Кроме этого, предложенные нормы определяют, что электрошокеры должны иметь маркировочные обозначения индивидуального номера, для нанесения которого должны использоваться только металлические детали изделия.

В октябре в Росгвардии предложили не выдавать разрешение на оружие тем, кто не пройдет проверку МВД и ФСБ.