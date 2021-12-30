Новые НКО включили в список благотворительного сервиса mos.ru

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Пять новых организаций появились в благотворительном сервисе на портале mos.ru. Они оказывают поддержку детям с редкими заболеваниями кожи, помогают родителям детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и спасают взрослых с лейкозом.

Уточняется, что теперь москвичи смогут помочь 60 некоммерческим организациям, представленным на сайте.

Так, на сервисе зарегистрировался фонд «Дети-бабочки», который занимается проблемами детей с тяжелыми кожными недугами. Пожертвования организация направит на реабилитацию подопечных.

При этом фонд «Семейный очаг» оказывает поддержку многодетным и малообеспеченным семьям или родителями, которые воспитывают ребенка с инвалидностью. Собранные денежные средства НКО потратит на покупку специализированного питания, протезов и других средств реабилитации. Помимо этого, организация обеспечит подопечных необходимой психологической помощью или оплатит услуги сиделок, дефектологов и сурдологов.

Еще одним новым фондом на mos.ru стал «Ты ему нужен», который помогает детям-сиротам с нейрохирургическими заболеваниями. Среди них гидроцефалия, спинномозговая грыжа, челюстно-лицевые дефекты, синдром Арнольда-Киари и другие, пишет официальный сайт мэра Москвы.

— Сервис решает сразу несколько задач: он позволяет не только увеличивать количество поступающей в фонды помощи, но и, самое главное, вовлекать все больше горожан в процесс осознанной и системной благотворительности. Именно поэтому с момента запуска сервиса в октябре 2020 года число благотворительных организаций-партнеров выросло в 10 раз, — отметила председатель столичного Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

Жители и гости столицы смогут приобрести новогодние подарки в рамках социального маркетплейса «Москва — добрый город». Здесь представлены магазины 26 некоммерческих организаций, благотворительных фондов и государственных учреждений.