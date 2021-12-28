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Москвичи смогут купить подарки на благотворительном маркетплейсе «Москва — добрый город»

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Новый год — 2022
Город
Москвичи смогут купить подарки на благотворительном маркетплейсе «Москва — добрый город»
Фото: Pexels

Жители и гости столицы смогут приобрести новогодние подарки в рамках социального маркетплейса «Москва — добрый город». Здесь представлены магазины 26 некоммерческих организаций, благотворительных фондов и государственных учреждений. Об этом во вторник, 28 декабря, рассказала первый замруководителя московского Департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

Она отметила, что все представленные на маркетплейсе изделия выполнили люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) или находящиеся в трудных жизненных обстоятельствах.

— Покупая эти чудесные сувениры, тысячи москвичей не только радуют своих родных и близких, но и дарят рождественское чудо авторам работ. Подопечные фондов чувствуют себя востребованными и обретают уверенность в завтрашнем дне, — заявила первый замруководителя Департамента.

Приобрести изделия можно на единой площадке для магазинов НКО. Также в скором времени товары будут представлены на портале «Активный гражданин», пишет официальный сайт мэра Москвы.

Еще одно предновогоднее событие произошло накануне в столице. Тогда спасатели в костюмах Дедов Морозов посетили пациентов Морозовской детской больницы в центре города.

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