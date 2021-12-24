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Спасатели в костюмах Дедов Морозов навестили пациентов Морозовской детской больницы

Виктория Сикерина

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Новый год — 2022
Город
Спасатели в костюмах Дедов Морозов навестили пациентов Морозовской детской больницы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, 4-й Добрынинский переулок, 1/9с1 Карта всех событий

Столичные спасатели в костюмах Дедов Морозов посетили пациентов Морозовской детской больницы в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства по Москве в пятницу, 24 декабря.

В ведомстве отметили, что 50 спасателей с помощью снаряжения для альпинистов спустились с крыши медучреждения и заглянули в окна больничных палат.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

— С пожарных подъемников ребят приветствовали Снегурочки — их роли исполнили десять психологов столичного Пожарно-спасательного центра. Детей навестила и такса Маруся — талисман столичных пожарных и спасателей, — заявили в пресс-службе.

В комплексе добавили, что далее малышей ожидает шествие новогодних персонажей с участием уличных артистов, праздничное представление и мастер-класс.

Уточняется, что такое мероприятие организовали в рамках проведения фестиваля «Зима в Морозовке», говорится в сообщении.

20 декабря в столице стартовала благотворительная акция «Добрая елка мэра Москвы». Мероприятие продлится до 29 декабря. В рамках его проведения городские власти подготовили свыше восьми тысяч новогодних подарков для детей, которые находятся в больницах на лечении.

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