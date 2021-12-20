Благотворительная акция «Добрая елка мэра Москвы» стартовала в столице

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Шмитовский проезд, 29с2 Карта всех событий

Акция «Добрая елка мэра Москвы» стартовала в столице в понедельник, 20 декабря. Мероприятие продлится до 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе московского департамента труда и социальной защиты населения.

В ведомстве отметили, что в рамках благотворительной акции городские власти подготовили свыше восьми тысяч новогодних подарков для детей, которые находятся в больницах на лечении.

— Самым маленьким подарят развивающие игрушки, пазлы, наборы для творчества и рисования, а детям постарше — головоломки, логические и настольные игры, а также книги из серии «Школьная библиотека», — заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что организаторы «Доброй елки мэра Москвы» уделили особенное внимание мерам безопасности в связи с распространением коронавируса.

— Детям, находящимся в изоляционно-диагностических боксах, передадут подарки через медицинских сотрудников. Кроме того, часть поздравлений пройдет в палатах, — уточнила заммэра.

Акция состоится в Детской городской клинической больнице № 9 имени Сперанского, Детской городской клинической больнице имени Филатова, Морозовской детской городской клинической больнице и многих других медицинских учреждениях Москвы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

5 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин примет участие в новогодней акции. «Елка желаний» помогает исполнить желания детей с инвалидностью, детей-сирот и детей из малоимущих семей.