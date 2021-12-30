Порядка 500 лифтов обновили в жилых домах на юго-западе столицы в 2021 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Новочерёмушкинская улица Карта всех событий

В жилых домах Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) Москвы за 2021 год обновили 499 лифтов. Соответствующие работы провели в рамках региональной программы капитального ремонта.

Больше всего подъемников — 30 единиц — поменяли в многоэтажке района Черемушки на Новочеремушкинской улице.

Помимо этого, специалисты заменили лифты в доме 1951 года постройки на улице Вавилова в районе Академический.

Еще один подъемник обновили в 25-этажном доме на Ленинском проспекте, передает официальный сайт мэра Москвы.

Лифты обновляют из-за достижения срока предельной эксплуатации. Так, с 2011 года в Москве поменяли почти 40 тысяч лифтов.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что свыше двух тысяч лифтов планируют заменить в столице в 2022 году в рамках реализации программы капитального ремонта. Заммэра отметил, что замена оборудования в большей степени предусмотрена на юго-востоке, юге и юго-западе города. Здесь обновят 400, 350 и 315 единиц техники соответственно.