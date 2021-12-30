Свыше 11 гектаров земельных участков москвичи арендовали или купили в 2021 году

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Москва за 2021 год продала или сдала в аренду 87 земельных участков, площадь которых составляет свыше 11 гектаров. Здесь жители смогли построить частные жилые дома. Об этом рассказал в четверг, 30 декабря, заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что больше всего земли горожане покупали в Новой Москве.

— Здесь могут быть размещены строения высотой не более двух этажей строительным объемом около 47,5 тысячи квадратных метров. Выкуп земли под ИЖС проходил в рамках конкурентной процедуры и без торгов. Арендовали участки граждане на аукционах. Впоследствии их можно будет выкупить у города со скидкой 60 процентов от кадастровой стоимости земли, — заявил заммэра.

Ефимов добавил, что в настоящий момент в списке участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), числятся 83 единицы. При этом 72 из них уже реализовали.

Приобрести или арендовать землю можно на открытом аукционе или без проведения торгов, пишет официальный сайт мэра Москвы.

— В 2021 году было продано 52 участка под ИЖС, 10 из них без торгов с заключением прямых договоров купли-продажи. Общая площадь — 1,16 гектара, а вырученная городом сумма — 19,1 миллиона рублей. Еще на 42 земельных участка общей площадью 5,56 гектара было более одного претендента, соответственно, проводились торги, по итогам которых заключены договоры купли-продажи на 275,4 миллиона рублей, — заявил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

В 2021 году в Москве возвели более 15 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них 7,4 миллиона «квадратов» — жилые объекты. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин 29 декабря.