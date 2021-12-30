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Россияне получат новый налоговый вычет с 1 января

Евгений Белоусов

Экономика
Россияне получат новый налоговый вычет с 1 января
Фото: depr.mos.ru

С 1 января россияне получат новый налоговый вычет за занятие спортом. Об этом в четверг, 30 декабря, рассказал ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров.

Граждане смогут вернуть часть денежных средств, которые были потрачены на физкультурно-оздоровительные услуги. Данный вычет можно будет применить к доходам, полученным после 1 января 2022 года.

— Россияне получат право сэкономить 13 процентов стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тысяч рублей в год, — рассказал Захаров.

По его словам, это позволит сэкономить до 15 600 рублей, передает агентство «Прайм».

28 декабря сообщалось, что Росстат с 1 января 2022 года будет рассчитывать еженедельную оценку индекса потребительских цен (ИПЦ) по аналогии с месячной. Изменение, как уточняется, призвано приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц. При этом ведомство поменяет и процедуру учета цен для расчета еженедельной оценки и ежемесячного ИПЦ.

Так, еженедельную регистрацию потребительских цен перенесут на пятницу. Данное нововведение позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник, а также на ярмарках выходного дня, уточнили в Росстате.

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