Ученные раскрыли данные о смертности от нового штамма коронавируса «омикрон»

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Появились данные о смертности от нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на данные исследователей из Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке и их коллег из Университета Претории.

По данным ученных, смертность от «омикрона» на 75 процентов меньше, чем от других волн коронавируса. Ученые наблюдали за пациентами, которые были госпитализированы в городе Цване, провинция Гаутенг, в которой впервые появились случаи заболевания новым штаммом. Исследователи выяснили, что из-за «омикрона» умерли 4,5 процента госпитализированных, тогда как при предыдущих волнах коронавируса этот показатель достигал 21,3 процента.

Также исследователями было установлено, что менее половины госпитализированных нуждаются в кислородной терапии. В случае с предыдущими штаммами этот показатель достигал 99,5 процента. Число нуждающихся в интенсивной терапии также было намного меньше — один процент против 4,3 процента при предыдущих вспышках болезни.

Кроме того, ученные заметили, что пациенты с «омикроном» выписывались намного раньше, чем пациенты с предыдущими штаммами коронавируса.

— В городе Цване, первом глобальном эпицентре «омикрона», снизилась тяжесть заболевания, количество смертей и сроки пребывания в больнице, — передает слова ученных издание.

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К настоящему моменту в России зафиксировали 41 случай заболевания новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 21 декабря, в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

Она отметила, что в настоящий момент состояние пациентов оценивается как стабильное. Большая часть из них обладает иммунитетом, подчеркнула глава ведомства.