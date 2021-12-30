Первая зарядная станция для электромобилей появилась на одном из столичных вокзалов

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградский вокзал Карта всех событий

Первую зарядную станцию для электромобилей установили на парковке возле Ленинградского вокзала в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Российские железные дороги» в четверг, 30 декабря.

Уточняется, что специалисты предусмотрели одновременную зарядку сразу двух машин.

— Максимальный ток на один канал заряда — 32А, — заявили в пресс-службе.

В РЖД добавили, что в настоящий момент зарядную станцию используют в тестовом режиме, из-за чего воспользоваться ею можно бесплатно. Тестирование завершится в июне 2022 года, говорится в сообщении.

Фото: Telegram-канал Компании РЖД

На данный момент в городе действуют 109 зарядных станций для электромобилей, из которых 42 соответствуют новому городскому стандарту, утвержденному столичным департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Кроме того, идет работа по установке 200 станций нового стандарта.

Правительство Москвы выделило 130 миллионов рублей на установку дополнительных зарядных станций для электромобилей (ЭЗС). До конца 2022 года в столице появится еще 50 таких станций. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.