Облачность и слабый снег: москвичам рассказали о погоде 30 декабря

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

В четверг, 30 декабря, в Москве ослабнут морозы, будут небольшая облачность и легкий снег. Об этом рассказала ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

По ее словам, в столице продолжит ощущаться влияние гребня обширного антициклона, который определяет погоду во всей восточной половине Европейской территории России. Поэтому в городе ожидается облачная погода с прояснениями, также возможен слабый снег. Однако морозы, утверждает синоптик, все-таки ослабнут.

— В Москве в течение дня потеплеет до минус семи — девяти градусов, по области мы ожидаем минус шесть — одиннадцать градусов. Ветер будет дуть с юга, юго-востока, ветер слабый 1–6 метров в секунду, — рассказала Волосюк.

Синоптик отметила также падение атмосферного давления, которое должно опуститься до нормы — 747 миллиметров ртутного столба, передает РИА Новости.

Днем ранее, 29 декабря, стало известно, что в Москве и Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности до 31 декабря. Причиной «желтого» уровня называют гололедицу.

С начала 2021 года в России наблюдали рекордное число опасных погодных явлений. Так, их количество составило 1155, что на 155 единиц опередило уровень 2020 года. В последний раз аномальные рекорды были зафиксированы в 2008 году.