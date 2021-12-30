Сергей Собянин рассказал о плане благоустройства Ленинского проспекта на 2022 год

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Специалисты планируют начать в 2022 году благоустройство головного участка Ленинского проспекта — от Садового кольца до Университетского проспекта. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 декабря.

Он отметил, что летом 2021 года строители завершили реконструкцию периферийного участка магистрали — от улицы Кравченко до Московской кольцевой автодороги. По словам главы города, модернизация Ленинского проспекта необходима для создания комфортных условий для пребывания горожан и туристов.

— Несмотря на сравнительно широкие тротуары, Ленинский проспект некомфортен для пешеходов. Люди чувствуют себя неуютно, когда буквально в нескольких метрах от них проносится поток машин. Точно такой же дискомфорт еще несколько лет назад существовал на Садовом кольце, Новом Арбате, Большой Якиманке или Тверской улице. А значит, решения, опробованные на этих улицах, подойдут и для Ленинского проспекта, — заявил Сергей Собянин.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Он добавил, что власти планируют создать на проспекте буфер из деревьев и кустарников, который будет разделять пешеходную и проезжую зоны. Однако число полос для транспортного движения не сократится.

Так, например, в ходе благоустройства у Больницы № 1 имени Пирогова специалисты озеленят территорию, а в сквере по улице Академика Петровского обновят покрытие дорожек, лавочки, уличную мебель и систему освещения.

— Ленинский проспект, дом № 20. Еще один вход в Нескучный сад. Небольшая улочка, которую мы планируем превратить в пешеходную аллею, вдоль которой будут высажены многочисленные деревья и кустарники. Улица Орджоникидзе. Между знаменитыми полукруглыми домами, выходящими на площадь Гагарина, планируем создать комфортное зеленое пространство. В частности, поставить скамейки у входов в поликлинику и библиотеку, модернизировать собачью площадку и создать рядом с ней небольшой общедоступный сквер, — объяснил мэр Москвы.

Также планируется благоустроить и озеленить бульвар по улице Академика Зелинского, расширить пешеходное пространство возле входа в универмаг «Москва» и привести в порядок территорию площади Академика Тамма, заключил Сергей Собянин в личном блоге.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Мэр столицы подчеркнул, что неравнодушные горожане на портале «Активный гражданин» смогут проголосовать за проект благоустройства указанных территорий или предложить собственные варианты развития местности.

29 декабря Сергей Собянин рассказал, что специалисты планируют комплексно благоустроить вылетную магистраль на Волоколамском шоссе в столице.