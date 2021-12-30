Минздрав зарегистрировал препарат на основе плазмы «КОВИД-глобулин»

Фото: Официальный сайт Министерства здравоохранения РФ

Минздрав выдал постоянное регистрационное удостоверение препарату «КОВИД-глобулин», основанному на плазме переболевших коронавирусом. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщила госкорпорация «Ростех».

Как говорится в сообщении, клинические исследования доказали эффективность и безопасность препарата, а также его способность нейтрализовывать коронавирус. Так, например, у семи из десяти пациентов, получавших «КОВИД-глобулин» в составе комплексной терапии, снижался риск перехода заболевания в более тяжелую форму. Наибольшая эффективность «КОВИД-глобулина» была продемонстрирована при использовании на ранних стадиях заболевания.

Кроме того, в 70 процентах случаев терапия предотвращала развитие осложнений, которые возникают при коронавирусе. Так, например, препарат позволяет предотвратить появление цитокинового шторма, почечной недостаточности, тромбоэмболических осложнений, развитие острого респираторного дистресс-синдрома и другие осложнения.

— Разработка «Нацимбио» значительно расширяет возможности российских медиков в борьбе с COVID-19. Теперь в их арсенале есть обе возможные формы иммунизации от коронавируса: активная — вакцина и пассивная — иммуноглобулин, — рассказал генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Отмечается, что препараты на основе антител широко используются в мире, и терапия с их применением неоднократно доказала эффективность в лечении различных инфекций, говорится в сообщении.

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28 декабря Минздрав выпустил новую версию методических рекомендаций для лечения пациентов с коронавирусом. Документ разработан рабочей группой, в которую вошли ведущие российские эксперты в области инфекционных заболеваний, лабораторной диагностики, пульмонологии, медицинской реабилитации.

Рекомендации призваны обеспечить оказание медицинской помощи пациентам с COVID-19 по единым протоколам на всей территории страны. В новую версию документа включена информация об актуальных препаратах, также в ней актуализированы сведения об использовании препарата «Фавипиравир».