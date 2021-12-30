Порядка 587 тысяч заявлений принял столичный Росреестр в онлайн-формате за 2021 год

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Столичное управление Росреестра приняло 586 857 заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет в электронном формате за уходящий год. Этот показатель в полтора раза, или на 47 процентов, опередил уровень 2020 года. Об этом сообщил в четверг, 30 декабря, руководитель ведомства по Москве Игорь Майданов.

Он отметил, что за ноябрь городской Росреестр обработал более 55 тысяч заявлений, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года на восемь процентов.

— В рамках создания Национальной системы пространственных данных мы продолжаем работу для увеличения доступности электронных услуг. Сравнивая показатели год к году, мы фиксируем стабильный прирост в районе 50 процентов к 2020 году и более 100 процентов к 2019-му, — заявил глава Росреестра по столице.

Майданов добавил, что только сентябрь 2021 года опередил весь 2020 год по количеству принятых заявлений в онлайн-формате.

29 декабря сообщалось, что специалисты Росреестра в 2021 году провели работы по обследованию 2,4 тысячи земельных участков в Новой Москве при помощи беспилотников с целью выявления случаев нарушения законодательства РФ.