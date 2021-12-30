Цискаридзе оценил качество уборки улиц в Петербурге

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Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе оценил качество уборки улиц в Санкт-Петербурге. Он отметил, что проблемы с уборкой снега возникают в городе каждый год. В этом случае каждому жителю остается только решать проблемы самостоятельно.

— Сталкивался с проблемами из-за снегопада в Петербурге, но я уже привык к этому. У нас сразу начинается коллапс. И можно только самому взять лопату и выйти откопать свою машину, — поделился Николай Цискаридзе в комментарии ФАН.

По его словам, жители города уже привыкли к тому, что коммунальные службы не справляются со своевременным вывозом снега.

Ранее жители Петербурга засыпали официальную страницу губернатора Александра Беглова в социальных сетях комментариями из-за уборки снега. По мнению петербуржцев, город оказался не готов к зиме. Большие сугробы затрудняют проход ко многим учреждениям, а на дорогах образовались многокилометровые пробки, передает Nation news.

Ранее синоптики предсказали жителям Петербурга «погодные качели» в конце недели.