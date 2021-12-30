Налоговый вычет при покупке автомобиля предложили ввести в России

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В России нужно ввести налоговый вычет при покупке автомобиля. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Орлов отметил, что на сегодняшний день каждый россиянин имеет право единожды воспользоваться налоговым вычетом до двух миллионов рублей при приобретении недвижимости. Таким образом он может вернуть себе в виде уплаченных налогов 13 процентов с данной суммы — до 260 тысяч рублей.

Однако, отметил он, подобный налоговый вычет не предусматривается при покупке автомобиля, который имеет большое значение для многих категорий граждан страны.

— В этой связи прошу вас оценить целесообразность введения налогового вычета суммой до одного миллиона рублей при покупке личного транспортного средства, которым любой гражданин сможет единожды воспользоваться в течение жизни и вернуть до 130 тысяч рублей, — передает его обращение RT.

До этого стало известно, что с 1 января россияне получат новый налоговый вычет за занятие спортом. Граждане смогут вернуть часть денежных средств, которые были потрачены на физкультурно-оздоровительные услуги. Данный вычет можно будет применить к доходам, полученным после 1 января 2022 года. Отмечается, что это позволит россиянам сэкономить до 15 600 рублей.