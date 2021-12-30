ЦБ: Российская экономика близка к перегреву из-за ситуации на рынке труда

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Российская экономика сейчас сталкивается с возрастающим дефицитом трудовых ресурсов и близка к состоянию перегрева. Об этом в среду, 29 декабря, заявил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России (ЦБ) Кирилл Тремасов.

К таким выводам, по его словам, приводит анализ рынка труда.

— Скорее всего, мы уже находимся выше своих потенциальных возможностей. Выше той траектории наших потенциальных возможностей. И рынок труда — это вот как раз ключевое ограничение долгосрочного роста, — рассказал Тремасов.

Директор также подметил возрастание дефицита трудовых ресурсов в России. Он уточнил, что именно состояние рынка труда является для экономистов одним из лучших индикаторов того, где экономика находится относительно своего потенциала. И именно от роста производительности экономики, заключил он, будет зависеть перспектива роста самой экономики, рассказал он в интервью на Youtube-канале.

28 декабря сообщалось, что Росстат с 1 января 2022 года будет рассчитывать еженедельную оценку индекса потребительских цен (ИПЦ) по аналогии с месячной. Изменение, как уточняется, призвано приблизить результат накопленных еженедельных оценок к фактическому ИПЦ за месяц. При этом ведомство поменяет и процедуру учета цен для расчета еженедельной оценки и ежемесячного ИПЦ.

Так, еженедельную регистрацию потребительских цен перенесут на пятницу. Данное нововведение позволит учесть цены на продовольственных рынках, не работающих в понедельник, а также на ярмарках выходного дня, уточнили в Росстате.