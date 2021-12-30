Американские ученые выявили связь между коронавирусом и спиртными напитками

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Несколько исследователей из Университета Питтсбурга в Соединенных Штатах обнаружили связь между иммунитетом к коронавирусной инфекции и употреблением крепкого алкоголя. Научную работу опубликовали на сайте medRxiv.org в четверг, 30 декабря.

В ходе эксперимента, в котором участвовали 90 добровольцев в возрасте от 55 до 103 лет, специалисты рассматривали факторы, которые потенциально могли бы повлиять на частоту заболеваний среди лиц старшего возраста. В особенно ученые изучали психические проблемы, соматические заболевания, употребление спиртных напитков и запрещенных наркотических средств.

— Лица, подвергшиеся воздействию COVID-19, но имевшие отрицательный результат теста, как правило, употребляли больше спиртных напитков, чем пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией: в среднем около одного напитка в день. Потребление пива и вина не было статистически значимым, — говорится в материале.

Однако американские эксперты заключили, что чрезмерное употребление алкоголя в прошлом не влияет на повышение риска заболевания коронавирусом, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.

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