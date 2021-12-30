Андрей Бочкарев заявил, что 33 щита были задействованы в строительстве БКЛ

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Специалисты задействовали 29 шестиметровых и четыре десятиметровых тоннелепроходческих комплекса во время строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 30 декабря.

Он отметил, что в ходе работ было извлечено свыше 3,5 миллиона кубических метров грунта.

— В пройденных тоннелях Большого кольца установлено более 69 тысяч колец обделки перегонных тоннелей, — заявил заммэра.

Бочкарев добавил, что в ходе проходки тоннелей щиты 23 раза пересекли существующие линии метро, 18 раз — объекты Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД) и семь раз — акватории рек.

В среду, 29 декабря, мэр города Сергей Собянин объявил, что специалисты завершили проходку тоннелей протяженностью 143 километра Большой кольцевой линии столичного метрополитена. Таким образом БКЛ стала самым масштабным метрокольцом в мире. Мэр Москвы добавил, что день, когда замкнулось большое кольцо, в будущем войдет в историю метростроения.