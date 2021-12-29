Сергей Собянин объявил о завершении проходки тоннелей Большой кольцевой линии метро

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты завершили проходку тоннелей протяженностью 143 километра Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 29 декабря.

Глава города отметил, что строители закончили выполнение гигантского объема работ. Таким образом БКЛ стала самым масштабным метрокольцом в мире.

— Впереди еще много дел по строительству и отделке станций, монтажу и пусконаладке оборудования, обкатке путей и так далее, — уточнил Сергей Собянин.

Мэр Москвы в личном блоге добавил, что день, когда замкнулось большое кольцо, в будущем войдет в историю метростроения.

До этого глава города рассказал, что за последние десять лет в столице ввели в эксплуатацию 197,5 километра линий метро, 100 новых станций и 11 электродепо. Так, с 2011 года сеть Московского метрополитена увеличилась в 1,5 раза.

Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы в среду, 22 декабря, подвел итоги развития транспортной инфраструктуры столицы за прошедшее десятилетие. Глава города рассказал о запуске МЦК и двух центральных диаметров, строительстве 100 станций метро и прокладке более тысячи километров новых дорог.