Врач рассказал, почему не стоит полностью отказываться от соли

Фото: Pexels

Миф о том, что соль очень вредна для организма, развеял известный московский врач, доктор медицинских наук Денис Иванов. Он отметил, что не стоит полностью исключать эту приправу из рациона, так как хлорид натрия — жизненно важный элемент, без которого клетки просто не могут работать.

— Хлорид натрия, пищевая соль, которую мы употребляем, нам необходима для того, чтобы функционировали наши клетки в организме, без нее они не будут работать. Физиологический раствор — не что иное, как 9-процентный раствор хлорида натрия, — отметил он в комментарии «Царьграду».

По последним данным, в день необходимо cъедать не более 4 граммов соли.

Врач добавил, что не существует полностью вредных или полезных продуктов, во всем важны мера и дозировка. Так, даже алкоголь может быть полезен в лечебных дозах, поскольку обладает дезинфицирующими свойствами.

До этого диетолог Андрей Бобровский рассказал, какие болезни возникают от чрезмерного потребления соли. Избыток соли увеличивает нагрузку на почки, способствует повышению артериального давления.