Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Врач рассказал, почему не стоит полностью отказываться от соли

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач рассказал, почему не стоит полностью отказываться от соли
Фото: Pexels

Миф о том, что соль очень вредна для организма, развеял известный московский врач, доктор медицинских наук Денис Иванов. Он отметил, что не стоит полностью исключать эту приправу из рациона, так как хлорид натрия — жизненно важный элемент, без которого клетки просто не могут работать.

— Хлорид натрия, пищевая соль, которую мы употребляем, нам необходима для того, чтобы функционировали наши клетки в организме, без нее они не будут работать. Физиологический раствор — не что иное, как 9-процентный раствор хлорида натрия, — отметил он в комментарии «Царьграду».

По последним данным, в день необходимо cъедать не более 4 граммов соли.

Врач добавил, что не существует полностью вредных или полезных продуктов, во всем важны мера и дозировка. Так, даже алкоголь может быть полезен в лечебных дозах, поскольку обладает дезинфицирующими свойствами.

До этого диетолог Андрей Бобровский рассказал, какие болезни возникают от чрезмерного потребления соли. Избыток соли увеличивает нагрузку на почки, способствует повышению артериального давления.

Читайте также:
Здоровье Врачи соль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно: психологи-кустари

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте