МЦК установило рекорд по количеству пассажиров в 2021 году
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Свыше 150 миллионов пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) за 2021 год. Этот показатель стал рекордным за пять лет существования кольцевой магистрали. Об этом сообщил заместитель мэра столицы и руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в четверг, 30 декабря.
Он отметил, что власти непрерывно модернизируют МЦК. Так, например, за время существования проекта были уменьшены интервалы между поездами и добавлены новые сервисы.
— Вместе со вниманием и доверием пассажиров сегодня постоянно растет и пассажиропоток МЦК. За 2021 год МЦК перевезло более 150 миллионов человек, что на 34 миллиона больше, чем в прошлом году, — заявил заммэра.
Ликсутов добавил, что такие показатели опередили уровень до пандемии коронавирусной инфекции.
В 2021 году самыми популярными у москвичей и гостей города станциями стали Площадь Гагарина — 40 тысяч человек в сутки, Нижегородская — 38 тысяч человек, Ростокино — 33 тысячи, Кутузовская — 30 тысяч человек и Ботанический сад — 25 тысяч человек, пишет агентство городских новостей «Москва».
На днях сообщалось, что более 170 тысяч пассажиров пользуются новым участком Большой кольцевой линии (БКЛ) метро каждый день.