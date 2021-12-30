МЦК установило рекорд по количеству пассажиров в 2021 году

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

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Свыше 150 миллионов пассажиров воспользовались Московским центральным кольцом (МЦК) за 2021 год. Этот показатель стал рекордным за пять лет существования кольцевой магистрали. Об этом сообщил заместитель мэра столицы и руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в четверг, 30 декабря.

Он отметил, что власти непрерывно модернизируют МЦК. Так, например, за время существования проекта были уменьшены интервалы между поездами и добавлены новые сервисы.

— Вместе со вниманием и доверием пассажиров сегодня постоянно растет и пассажиропоток МЦК. За 2021 год МЦК перевезло более 150 миллионов человек, что на 34 миллиона больше, чем в прошлом году, — заявил заммэра.

Ликсутов добавил, что такие показатели опередили уровень до пандемии коронавирусной инфекции.

В 2021 году самыми популярными у москвичей и гостей города станциями стали Площадь Гагарина — 40 тысяч человек в сутки, Нижегородская — 38 тысяч человек, Ростокино — 33 тысячи, Кутузовская — 30 тысяч человек и Ботанический сад — 25 тысяч человек, пишет агентство городских новостей «Москва».

На днях сообщалось, что более 170 тысяч пассажиров пользуются новым участком Большой кольцевой линии (БКЛ) метро каждый день.