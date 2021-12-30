Россиянам рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночь

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Избежать чрезмерного потребления пищи в новогоднюю ночь поможет стакан воды, выпитый незадолго до застолья. Таким советом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась диетолог Ирина Писарева.

— Воду нужно пить перед едой. Это поможет меньше съесть, так как желудок наполнится жидкостью. А еще пищу не нужно запивать, — объяснила специалист.

Кроме того, важно потреблять достаточное количество жидкости в течение дня накануне праздника. Так вам удастся избежать обезвоживания и ускорить метаболизм, рассказала Писарева.

— Нужно выпить достаточное количество воды в течение дня, ведь алкоголь сушит и обезвоживает организм. Можно добавить в воду лимон, корицу и мед. Получится вкусный напиток. Он будет полезнее, чем какой-нибудь компот. Можно сделать домашние морсы без сахара, — уточнила диетолог.

Важно вовремя перестать есть, добавила она. Если вы чувствуете сытость, самое время прекратить застолье. По словам специалиста, десерт лучше оставить на завтрак следующего дня. После трапезы собеседница «ВМ» посоветовала прогуляться, потанцевать или поиграть в подвижные игры.