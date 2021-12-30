Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Россиянам рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночь

Елизавета Короткова

Сюжеты: 

Эксклюзивы ВМ Еда
Общество
Россиянам рассказали, как избежать переедания в новогоднюю ночь
Фото: https://pixabay.com/ru

Избежать чрезмерного потребления пищи в новогоднюю ночь поможет стакан воды, выпитый незадолго до застолья. Таким советом в беседе с «Вечерней Москвой» поделилась диетолог Ирина Писарева.

— Воду нужно пить перед едой. Это поможет меньше съесть, так как желудок наполнится жидкостью. А еще пищу не нужно запивать, — объяснила специалист.

Кроме того, важно потреблять достаточное количество жидкости в течение дня накануне праздника. Так вам удастся избежать обезвоживания и ускорить метаболизм, рассказала Писарева.

— Нужно выпить достаточное количество воды в течение дня, ведь алкоголь сушит и обезвоживает организм. Можно добавить в воду лимон, корицу и мед. Получится вкусный напиток. Он будет полезнее, чем какой-нибудь компот. Можно сделать домашние морсы без сахара, — уточнила диетолог.

Важно вовремя перестать есть, добавила она. Если вы чувствуете сытость, самое время прекратить застолье. По словам специалиста, десерт лучше оставить на завтрак следующего дня. После трапезы собеседница «ВМ» посоветовала прогуляться, потанцевать или поиграть в подвижные игры.

Читайте также:
Здоровье Диеты Новый год
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Осторожно: психологи-кустари

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

101-й километр наших дней

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Киберколхоз — дело добровольное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Денис Назаров
Денис Назаров

Бизнес умеет держать удар

Все мнения
О проекте