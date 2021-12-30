Бот для водителей такси начал работать в Подмосковье

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Telegram-бот для водителей такси начал работать в Московской области, передает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу областного Минтранса. С его помощью можно получить разрешение на осуществление перевозок.

Бот перенаправляет на областной сайт государственных услуг в раздел оформления разрешения. С его помощью также можно получить информацию о сроках выдачи разрешения и о его аннулировании.

Срок оказания услуги составляет пять рабочих дней. Разрешение выдается бесплатно на пять лет.

До этого в Московской области начал действовать единый стандарт для такси — белый цвет машины, желтые полосы по бокам, оранжевый фонарь на крыше и другие составляющие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области будет составлен рейтинг водителей автобусов по аналогии с рейтингом для водителей такси. По его словам, водители автобусов, которые оказывают услугу, должны иметь достаточно культурный уровень общения.

Он также отметил, что уже сейчас в Московской области закупается по пятьсот автобусов в год.