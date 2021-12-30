Депутат МГД: Перевод в онлайн услуг по получению техсредств реабилитации облегчит жизнь инвалидов

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Перевод государственных услуг в электронный формат позволит создать доступные условия для горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Такое мнение выразила депутат Московской городской думы и директор территориального центра социального обслуживания «Коломенское» Ольга Мельникова в четверг, 30 декабря.

Она отметила, что получение документов не должно превращаться в испытание на выносливость, из-за чего столичные власти постоянно модернизируют данную сферу.

— Настоящих успехов в этом удается добиться именно в последние годы, когда социальная направленность городской политики сочетается с техническим перевооружением и перестройкой документооборота на электронные платформы, — заявила депутат.

Мельникова уточнила, что на портале mos.ru москвичи могут оформить несколько ключевых льготных мер по инвалидности.

Так, за 2021 год более 200 тысяч горожан с ОВЗ получили поддержку в виде средств для реабилитации, а еще 60 тысяч — в виде денежных компенсаций, передает слова депутата Мосгордумы агентство городских новостей «Москва».

Ранее депутат Московской городской думы Татьяна Батышева заявила, что в ближайшее время в столице начнется тестирование нового комплекса для реабилитации детей после скелетно-мышечных травм, который должен повысить эффективность восстановления.