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Электробус-«гармошку» в тестовом режиме запустят в Москве

Евгений Белоусов

Город
Электробус-«гармошку» в тестовом режиме запустят в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

В Москве в тестовом режиме запускают электробус-«гармошку». Об этом в четверг, 30 декабря, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— Коллеги из ПАО «КамАЗ» представили в тестовую эксплуатацию современный электробус-«гармошку», который мы запустим на дорогах столицы. Тестироваться он будет на маршруте Т34, поэтому каждый из пассажиров сможет оценить удобства и новшества большого электробуса, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Отмечается, что в новом электробусе почти в два раза больше мест — 135. Запас хода электробуса составляет 90 километров. Кроме того, он оснащен мощной батареей, которая полностью заряжается всего за двадцать минут.

Как добавили в ведомстве, при успешном прохождении тест-драйва город станет закупать такие электробусы для обслуживания маршрутов с высоким пассажиропотоком.

До этого, 28 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске в столице тысячного по счету электробуса. По его словам, в следующем году парк этого вида транспорта пополнится еще 500 машинами. Он также добавил, что с помощью облигаций город привлекает инвестиции на обновление городского транспорта и строительство новых линий метрополитена.

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