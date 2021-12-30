Певица Ханна рассказала о сложностях работы с мужем-продюсером

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Российская певица Ханна рассказала, кем мечтала стать в детстве, сложно ли работать с мужем-продюсером, а также поделилась планами на 2022 год.

Ханна призналась, что с детства мечтала выступать на сцене. По ее словам, когда она смотрела по телевизору трансляцию музыкальных премий, она всегда представляла себя на месте лауреатов.

Она отметила, что работать вместе с мужем-продюсером непросто, так как часто возникают разногласия и мелкие ссоры.

— Это очень сложно — первое время, мы постоянно ругались. Ему то аранжировка не нравилась, то инструменты нужно было поменять и так далее. Со временем я повзрослела и стала немножко мудрее, и он стал опытнее, — рассказала певица в комментарии Nation news.

Певица добавила, что в 2022 году она планирует выпустить большое количество новых хитов и снять клипы. Также в ее планах — запуск собственной линии косметики.

До этого певица Ханна рассказала, почему не знакомит дочь с отцом. Артистка часто рассказывает о маме, однако об отце публика не знает, и певица не хочет вдаваться в подробности конфликта, который произошел у них с родственником. Она отвечает, что с папой она долгое время не поддерживает связь.