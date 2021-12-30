Автоэксперт отреагировал на идею ввести налоговый вычет при покупке машины

Фото: Pixabay

Идею введения налогового вычета при покупке машины выдвинули в Институте исследования проблем современной политики. Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» объяснил, для чего необходима такая мера.

В качестве одной из причин он отметил, что подобные решения позволяют обновлять старый автомобильный парк.

— Средний возраст автомобиля — почти 14 лет, и надо как-то стимулировать людей покупать машины. Но для этого нужны самые разные меры, например, льготные кредиты, которые чуть позже, но будут. Такие, как налоговый вычет, который предлагается. Это все нужно, но в перспективе, не завтра, потому что сейчас рынок перевернут с ног на голову, он принадлежит не покупателю, а продавцу, и продавцы диктуют свои правила игры. Надо в будущем продумывать разные меры, чтобы стимулировать людей на покупку автомобиля на замену парка, — заявил специалист.

При этом Моржаретто подчеркнул, что роста цен из-за введения налогового вычета не произойдет только в условиях нормального рынка. Однако если принять такую меру завтра, то стоимость автомобилей значительно увеличится, объяснил он.

— У нас и так в нынешних условиях 50-60 процентов людей, которые собирались купить автомобиль в 2021 году, отказались от этой покупки из-за дефицита и безумного роста цен, — добавил автоэксперт.

Игорь Моржаретто выразил мнение, что в настоящий момент необходимо предпринять комплекс мер, чтобы прекратить дефицит на автомобильном рынке. Он назвал эту проблему общемировой.

— Дефицит связан с дефицитом чипов. Люди увидят свои автомобили не раньше середины следующего года. К этому времени можно думать про вычет и вообще думать заранее, как стимулировать рынок в будущем. Сейчас бессмысленно стимулировать, потому что он весь перегрет, — заключил специалист.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ввести в России налоговый вычет при покупке автомобиля.