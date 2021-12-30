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Цикл видеолекций об истории, культуре и искусстве подготовили для россиян

Евгений Белоусов

Общество
Цикл видеолекций об истории, культуре и искусстве подготовили для россиян
Фото: Pexels

«Яндекс.Кью» подготовил цикл видеолекций «Умные каникулы с Кью», которые посвящены истории, культуре и искусству. Эти лекции могут оказаться особенно полезны тем, кто успел пересмотреть уже все новогодние фильмы и хочет узнать что-нибудь новое и интересное.

Лекторами выступили известные эксперты, которые смогут легко и увлекательно донести нужную информацию до зрителя. Так, например, Андрей Аксенов, автор и ведущий подкаста «Закат Империи», расскажет кто такие офени, а журналист и основательница Good morning, Karl Катя Федорова поможет разобраться в том, как Александр Маккуин, Кейт Мосс и другие известные британцы покорили мировую моду.

Журналист и критик Лев Ганкин погрузит зрителя в историю рок-культуры и музыкальных сообществ 1960-х. А известный куратор Александр Буренков раскроет тайны кураторства в современном искусстве.

До этого сообщалось, что Музей Победы представляет обновленную выставку проекта «Реликвии Победы». Посетители узнают, как ленинградские театры организовывали новогодние праздники в 1942 году в осажденном городе.

Гости музея увидят уникальный раритет — новогоднее поздравительное письмо от бойца Ленинградского фронта актрисе Государственного театра музыкальной комедии Зинаиде Давыдовне Габриэлянц.

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