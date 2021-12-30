Захарова назвала дату переговоров России и США в Женеве

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Переговоры России и США по гарантиям безопасности в Женеве пройдут 10 января. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, — рассказала она.

Она уточнила, что альтернативы этой дате нет. Кроме того, 12 января пройдут консультации россиян с НАТО, а на следующий день назначена встреча представителей Москвы и ОБСЕ, передает РИА Новости.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.