«Полный спектр антител»: иммунолог Болибок рассказал, кому поможет «КОВИД-глобулин»

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Препарат «Ковид-глобулин», получивший постоянную регистрацию от Минздрава России, поможет для иммунопрофилактики контактировавших с больными коронавирусом и позволит им либо не заболеть вообще, либо перенести инфекцию в легкой форме. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

— Это традиционный специализированный иммуноглобулин. Есть иммуноглобулины против гриппа. Теперь появился и против COVID-19. «Ковид-глобулин» из плазмы переболевших содержит «полный спектр антител» ко всем белкам коронавирусным, структурным и неструктурным — многофункциональным. То есть тем, которые появляются в момент размножения вируса в организме самого человека. Он дает пассивный, достаточно полный иммунитет, когда его вводят, — отметил эксперт.

По словам специалиста, сейчас его применяют в больших объемах для введения людям, поступившим в стационар, но его можно использовать и как лекарство для экстренной профилактики заболевания. Так он будет эффективнее, считает медик, поскольку, когда заболевание уже в активной фазе, уровень антител принципиальной роли не играет.

— Например, семья заболела и, контактным было бы хорошо ввести этот иммуноглобулин, чтобы выработался пассивный иммунитет. Тогда можно будет как минимум избежать госпитализации, — пояснил спикер.

При этом в аптеках лекарства пока ждать не стоит, заключил иммунолог.

Лекарство «Ковид-глобулин» было разработано акционерным обществом «Нацимбио» в составе госкорпорации «Ростех». Оно представляет собой раствор для капельниц в стационарах. В его составе белки плазмы людей, переболевших коронавирусом, в которых содержится иммуноглобулин G (антитела). А в качестве вспомогательных веществ используется аминоуксусная кислота, известная как глицин.

Как отмечают в компании, препараты на основе антител широко используются в мире, и терапия с их применением неоднократно доказала эффективность в лечении различных инфекций. И новая разработка существенно расширит арсенал российских медиков в борьбе с COVID-19.