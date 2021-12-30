Кремль счел телефонный разговор с Байденом перед консультациями необходимым

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин счел необходимым телефонный разговор с президентом США Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона с прошлого разговора президентов четко сформулировала свою позицию, которая была изложена в проектах — в двух документах, которые были доведены до сведения и Вашингтона, и ряда европейских столиц.

— Сейчас, с нашей точки зрения, с точки зрения президента Путина, назрела необходимость в еще одном телефонном разговоре, который предварял бы начало переговоров вышеупомянутых, — заявил Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что любые переговоры ведутся, чтобы достичь компромисса с учетом принципиальных позиций друг друга, передает РИА Новости.

При этом Песков уточнил, что речь идет об обычном телефонном разговоре, поэтому никакой публичной части не будет.

7 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединенными Штатами и НАТО о гарантиях безопасности.

Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также обязались не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности со Штатами предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом и проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.