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Адвокат оценила предложение лишать россиян гражданства за ненависть к стране

Ирина Игнатенко

Общество
Адвокат оценила предложение лишать россиян гражданства за ненависть к стране
Фото: Пресс-служба Госдумы

Предложение лишать россиян гражданства, полученного по праву рождения, которое выдвинул депутат Госдумы Александр Хинштейн, противоречит Конституции РФ. Такое мнение высказала доктор юридических наук, профессор, почетный адвокат России Людмила Айвар.

— Конституция говорит о том, что граждане России, которые получили гражданство по праву рождения, не могут быть лишены его ни при каких обстоятельствах, — отметила она в комментарии «Радио 1».

По ее словам, предложение изменить это правило является антиконституционным и не отвечает интересам граждан.

Она добавила, что установлен определенный перечень условий для лишения гражданства тех людей, которые его приобрели. При этом даже осужденный за уголовное преступление россиянин не может быть лишен гражданства.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн выступил с предложением расширить основания для лишения российского гражданства. Он предложил лишать российского гражданства тех, кто получил его по праву рождения, за «ненависть к стране и народу», передает RT.

До этого президент России Владимир Путин предложил лишать российского гражданства за тяжкие преступления.

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