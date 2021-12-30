Московская компания «Такси» задолжала налоговой 260 миллионов рублей

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В Москве крупную компанию, оказывающую услуги такси, заподозрили в неуплате налогов на сумму более 260 миллионов рублей. Об этом в четверг, 30 декабря, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в течение трех лет — с 2015 по 2018 год — гендиректор компании занижал базу налогообложения посредством заключения фиктивных договоров. Таким образом, в налоговую декларацию вносились сведения о выдуманных финансовых операциях, которые «снижали» налог на прибыль и добавленную стоимость.

— В итоге бюджету РФ нанесен ущерб в сумме более 260 миллионов рублей, — рассказала Волк.

Следствие полагает, что гендиректор вышел из состава руководителей и учредителей компании для того, чтобы избежать потенциальной уголовной ответственности. С этой же целью он переоформил таксопарк на другие подконтрольные ему организации.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

«Интерфакс» со ссылкой на близкий к следствию источник сообщил, что в уклонении от уплаты налогов подозревают компанию ООО «Стиль-Моторс», которая работает под брендом «Такси 956». На сайте компании указано, что она оказывает услуги такси с 2002 года.