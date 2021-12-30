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Сергей Собянин заявил, что поток посетителей в Салтыковском парке увеличился в шесть раз

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин заявил, что поток посетителей в Салтыковском парке увеличился в шесть раз
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Московская область, городской округ Балашиха, Салтыковский лесопарк Карта всех событий

Количество посетителей в Салтыковском лесопарке увеличилось в шесть раз после завершения благоустройства. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 30 декабря, в ходе осмотра нового лыжного центра в парковой зоне.

Глава города отметил, что в ремонтных работах специалисты применяли щадящие методы неподалеку от жилых кварталов.

— А все остальное, лесной массив, практически не трогали. Сделали пешеходные тропинки, трассы лыжные. Летом на велосипедах можно кататься, зимой на лыжах. Огромный лес в вашем распоряжении, — заявил мэр столицы.

Сергей Собянин поговорил с местными жителями и подчеркнул, что все объекты зимнего отдыха, в числе которых горки, катки и лыжные трассы, уже доступны в городе. Также глава города поздравил горожан с наступающими праздниками, передает РИА Новости.

До этого мэр Москвы рассказал, что специалисты планируют начать в 2022 году благоустройство головного участка Ленинского проспекта — от Садового кольца до Университетского проспекта. Сергей Собянин рассказал активным жителям столицы о планах работ и предложил проголосовать за предложенные проекты.

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