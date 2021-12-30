Власти Москвы призвали горожан обратить внимание на платежки ЖКХ в январе

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Власти Москвы призвали жителей столицы обратить внимание в январе на документы по оплате жилищно-коммунальных услуг от частных компаний и ТСЖ в связи с изменением тарифов на вывоз и утилизацию отходов. Об этом сообщил глава городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

Он уточнил, что с первого января 2022 года в Москве будет действовать единая ставка на вывоз мусора – 7,27 рубля за один жилой квадратный метр. Тариф распространяется в том числе и на дома, находящихся под управлением частных УК, ТСЖ и ЖСК. Торсунов добавил, что вывоз и утилизация твердых коммунальных отходов (ТКО) перешли в разряд коммунальных услуг.

— Недобросовестные частные УК на волне запуска новой схемы по обращению с ТКО 1 января уже сейчас приплюсовывают новую ставку на вывоз мусора к существующей. При этом из платы за содержание дома они ее не вычитают, — рассказал Торсунов РИА Новости.

По его словам, такие действия частных компаний являются нелегальными и любой не уверенный в корректности взимаемой у него платы москвич имеет полное право обратиться в свою управляющую компанию с требованием отчета. Иначе граждане будут переплачивать за предоставляемые услуги, отметил Торсунов.

29 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ответственность в системе ЖКХ лежит на регионах страны.