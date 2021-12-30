«Четыре ампулы»: Шура рассказал, сколько раз лечился от алкогольной зависимости

Фото: Youtube / Super

Певец Шура, который не скрывает, что страдал от алкогольной и наркотической зависимостей, рассказал, сколько раз лечился от заболеваний и сколько денег потратил на употребление запрещенных препаратов.

— Я стал сбитым летчиком, когда ушел в зависимости. Не буду показывать четыре вшитые ампулы… Там места уже нет зашивать. Пятый раз я приехал в клинику, решил прокапаться. 12 дней я лежал, из меня вымыли весь алкоголь, — сказал артист в интервью для YouTube-канала Super.

Он рассказал, что считает кодирование эффективным способом борьбы с алкоголизмом. Певец неоднократно лечился в клиниках, но сейчас держится и не выпивает.

— У кого-то появилась баба, у кого-то мужик, а у меня собака. Это живое существо, которое не любит, когда я прихожу бухой.

Артист вспомнил, как в 1998 году за одну новогоднюю ночь заработал 380 тысяч рублей, однако толкового применения деньгам он не нашел.

— Вот куда делать эта сумка, наполненная деньгами? Я не понимал цену ни деньгам, ни себе. Месяца за три они куда-то все растаяли.

Шура рассказал, как помирился с мамой, с которой был в ссоре 25 лет.