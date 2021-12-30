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Товарооборот между Москвой и ЕС за девять месяцев превысил 95 миллиардов долларов

Георгий Соланович

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Товарооборот между Москвой и ЕС за девять месяцев превысил 95 миллиардов долларов
Фото: Пресс-служба Совфеда

Товарооборот между Москвой и странами Евросоюза за девять месяцев 2021 года вырос до 95,61 миллиарда долларов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.

— Объем товарооборота между столицей и ЕС за аналогичный период 2019 года составляет 94,42 миллиарда долларов, а за 2020 год — 65,22 миллиарда долларов. Это значит, что в 2021 году Москва не только достигнет показателей докризисного года, но и превысит их, — уточнил заммэра Москвы.

Он добавил, что 48,5 процента общего российского товарооборота с ЕС приходится на Москву. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года объем вырос на 46,6 процента. Сальдо торгового баланса за 2021 год также является положительным и за последние девять месяцев выросло на 17 процентов.

Главными партнерами Москвы в текущем году являются Германия, Италия, Нидерланды, Франция и Польша.

29 декабря заммэра по вопросам экономической политики заявил, что несырьевой неэнергетический экспорт в Германию за девять месяцев 2021 года вырос на 47 процентов по сравнению с показателем прошлого года.

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