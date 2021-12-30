Красную площадь закроют 31 декабря из–за коронавирусных ограничений

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Вход на Красную площадь ограничат 31 декабря с 17:00 в связи с коронавирусными ограничениями. Об этом сообщили в Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы в четверг, 30 декабря.

— В связи с пандемией коронавирусной инфекции и сохранением в этой связи действия в городе ряда ограничений, а также реализацией профилактических мер и исключением значительных скоплений людей после 17:00 часов 31 декабря 2021 года доступ граждан на Красную площадь города Москвы будет ограничен, — цитирует сообщение ТАСС.

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 21 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Московские врачи за прошедший день вылечили еще 2495 человек от коронавирусной инфекции. За весь период пандемии коронавируса в столице полностью выздоровели 1 865 970 пациентов.

За сутки в городе зарегистрирован 2661 новый случай заболевания COVID-19. 71 пациент скончался.