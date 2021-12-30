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В России выявили 21 073 новых случая коронавируса за сутки

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 21 073 новых случая коронавируса за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

За минувшие 24 часа в 85 регионах России выявили 21 073 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в четверг, 30 декабря.

При этом 8,1 процента заболевших не имели клинических симптомов COVID-19.

В России выявили 21 073 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последние сутки в столице выявили 2661 случай заболевания.

За прошедшие 24 часа в РФ от коронавируса скончалось 926 человек. При этом после прохождения лечения от COVID-19 под присмотром специалистов полностью выздоровели 43 004 пациента, подытожили в оперштабе.

В России выявили 21 073 новых случая коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

В России на 21 декабря зафиксировали 41 случай заболевания новым агрессивным штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

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Недавно заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова сообщила, что штамм коронавирусной инфекции «омикрон» по симптомам схож с сезонным ОРВИ, однако он может активнее и быстрее поражать легкие и бронхи.

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