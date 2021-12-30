Инвестбанкир Коган назвал причины падения курса рубля

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В заключительный день торгов на Московской бирже в 2021 году курс доллара и евро буквально за несколько часов обновил месячные максимумы, достигнув 75 и 85 рублей соответственно. О том, с чем это может быть связано и какие прогнозы на январь, «Вечерней Москве» рассказал профессор Высшей школы экономики, инвестиционный банкир Евгений Коган.

По его словам, причин для падения рубля может быть несколько. Во-первых, на бирже есть такое понятие, как windows dressing, когда крупные игроки типа фондов или корпораций могут подгонять курсы валют или ценных бумаг под нужные значения.

— Вторая причина может быть связана с запланированным на вечер внеплановым разговором президентов Путина и Байдена. Всегда какие-то внеплановые переговоры рождают различные мысли. Люди из-за этого нервничают, переживают. Так что, возможно, это как-то влияет на курс доллара. Третий вариант — люди или организации в преддверии длинных праздников, выходных предпочитают вложиться в валюту во избежание каких-то эксцессов, — предположил эксперт.

А четвертая причина падения может быть связана с окончанием налогового периода и прекращением продажи валюты крупными корпорациями или, наоборот, покупкой валюты со стороны того же Минфина, добавил Коган. Вполне возможно, что какие-то крупные игроки не успели решить свои задачи.

Профессор Высшей школы экономики не исключает, что падение рубля временное, если не происходит чего-то неизвестного широкой публике, и вскоре мы увидим его укрепление.

— Рубль сегодня обречен быть крепким, потому что цены на все, что Россия продает, достаточно комфортны и стабильны. Тем более, начало года — традиционное время для укрепления нашей валюты. Сезонный фактор будет влиять. Это во-первых. Во-вторых, пока цены на нефть, газ, на другое сырье, продовольствие высокие, все хорошо с сальдо торгового баланса, платежного баланса, бюджет профицитный, я не вижу проблем. Особо падать то некуда, — констатировал собеседник «ВМ».

Однако есть предположения, а есть геополитика, заключил он. И вот этот фактор как раз непредсказуем.